Полиция расследует факт публичного показа свастики в Киеве

Мужчина держит флаг с нацистской символикой. Фото: кадр из видео

В Киеве недавно мужчина встал посреди улицы и развернул флаг со свастикой. Правоохранители начали уголовное производство по факту публичного демонстрирования нацистской символики в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Нарушение обнаружили во время мониторинга соцсетей: на обнародованных фото видно мужчину, который демонстрирует на улице флаг со свастикой. После проверки следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины — изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов.

Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и принимает меры для привлечения его к ответственности. Согласно совершенному правонарушению, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Напомним, недавно полиция установила и задержала мужчину в Киеве, который обстрелял машину волонтера.

Также в Киеве вручили подозрение водителю такси, который набросился на украинскую артистку Тоню Матвиенко.