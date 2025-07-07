Полиция расследует факт публичного показа свастики в Киеве

В Киеве мужчина показывал нацистскую символику — реакция полиции
В Киеве недавно мужчина встал посреди улицы и развернул флаг со свастикой. Правоохранители начали уголовное производство по факту публичного демонстрирования нацистской символики в Печерском районе столицы.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В полиции отреагировали на демонстрацию нацистских символов в столице
Нарушение обнаружили во время мониторинга соцсетей: на обнародованных фото видно мужчину, который демонстрирует на улице флаг со свастикой. После проверки следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины — изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов.
Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и принимает меры для привлечения его к ответственности. Согласно совершенному правонарушению, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.
Напомним, недавно полиция установила и задержала мужчину в Киеве, который обстрелял машину волонтера.
Также в Киеве вручили подозрение водителю такси, который набросился на украинскую артистку Тоню Матвиенко.
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