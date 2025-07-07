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Головна Київ У Києві чоловік показував нацистську символіку — реакція поліції

У Києві чоловік показував нацистську символіку — реакція поліції

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:35
Поліція розслідує факт публічного показу свастики в Києві
Чоловік тримає прапор з нацистською символікою. Фото: кадр з відео

У Києві нещодавно чоловік встав посеред вулиці і розгорнув прапор зі свастикою. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом публічного демонстрування нацистської символіки у Печерському районі столиці.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Порушення виявили під час моніторингу соцмереж: на оприлюднених фото видно чоловіка, який демонструє на вулиці прапор зі свастикою. Після перевірки слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної чи нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів.

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Зараз поліція встановлює особу чоловіка та вживає заходів для притягнення його до відповідальності. Згідно з вчиненим правопорушенням, санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо, нещодавно поліція встановила та затримала чоловіка у Києві, який обстріляв машину волонтерки.

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Також у Києві вручили підозру водію таксі, який накинувся на українську артистку Тоню Матвієнко. 

Київ скандал поліція свастика нацизм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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