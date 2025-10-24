Відео
Головна Київ У Києві чоловік помер в розподільчому пункті — деталі від поліції

У Києві чоловік помер в розподільчому пункті — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:25
Оновлено: 12:28
Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві — що відомо
Військові з документами. Ілюстративне фото: facebook com CherkasyTCK

У Києві чоловік отримав травми у приміщення розподільчого пункту, внаслідок чого помер. Поліція розпочала кримінальне провадження. 

Про це повідомили в поліції Києва 24 жовтня. 

Читайте також:

Смерть чоловіка у розподільчому пункті

Правоохоронці розповіли, що 43-річний чоловік, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі Києва, впав на підлогу та травмувався.

Зазначається, що присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Однак чоловік помер. 

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків та розпочали кримінальне провадження. Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. 

Нагадаємо, у Києві в ТЦК помер 27-річний хлопець. Він проходив ВЛК, а вже наступного дня потрапив до лікарні з важкими травмами.

Також ми писали, що 17 жовтня у Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК. Їм оголосили підозри. 

Київ смерть мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
