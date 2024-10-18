Убийство утюгом в Киеве — детали жестокого преступления на Троещине

Полиция на месте преступления. Иллюстративное фото: Полиция Киева

В Днепровском районе Киева на улице Радужной мужчина утюгом убил тещу. Он был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского управления полиции.

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Детали дела

В полиции отметили, что 41-летний местный житель подозревается в убийстве 79-летней пенсионерки, его тещи.

Во время конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал избивать женщину кулаками, ногами и утюгом по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Подозреваемый в убийстве. Фото: Полиция Киева

О смерти женщины в полицию сообщил сам подозреваемый. Сначала он утверждал, что женщина погибла из-за несчастного случая, якобы упав на табурет.

Однако по прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили на теле погибшей многочисленные признаки избиения, что опровергло версию заявителя. В результате следствия было установлено, что именно зять причастен к преступлению.

Орудие преступления. Фото: Полиция Киева

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. Полицейские также сообщили, что ранее у мужчины уже была судимость за совершение аналогичного преступления.

Решение суда

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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