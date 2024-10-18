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У Києві чоловік праскою вбив тещу — що вирішив суд

18 жовтня 2024 10:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вбивство праскою у Києві — деталі жорстокого злочину на Троєщині
Поліція на місці злочину. Ілюстративне фото: Поліція Києва
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Дніпровському районі Києва на вулиці Райдужній чоловік праскою вбив тещу. Він був п'яним. 

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровського управління поліції.

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Деталі справи

У поліції зазначили, що 41-річного місцевого мешканця підозрюють у вбивстві 79-річної пенсіонерки, його тещі.

Під час конфлікту, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав бити жінку кулаками, ногами та праскою по голові. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.

Вбивство праской у Києві
Підозрюваний у вбивстві. Фото: Поліція Києва

Про смерть жінки поліції повідомив сам підозрюваний. Спочатку він стверджував, що жінка загинула через нещасний випадок, нібито впавши на табурет.

Однак після прибуття на місце події правоохоронці виявили на тілі загиблої численні ознаки побиття, що спростувало версію заявника. У результаті слідства було встановлено, що саме зять причетний до злочину. 

Чоловік до смерті побив жінку у Києві
Знаряддя злочину. Фото: Поліція Києва

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Поліцейські також повідомили, що раніше чоловік вже мав судимість за вчинення аналогічного злочину.

Рішення суду

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що у Київській області 23-річний хлопець сокирою погрожував матері, а потім напав на правоохоронців. Захищаючись, поліцейський вистрілив у нападника.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі. 

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