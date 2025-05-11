В Киеве 44-летний мужчина издевался над сестрой — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве 44-летний мужчина систематически издевался над своей сестрой. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Мужчина, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в частности за совершение аналогичных преступлений, систематически совершал домашнее насилие над сестрой.

Он причинял ей психологические страдания и ухудшал качества жизни.

Что решил суд

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева вынесен обвинительный приговор 44-летнему жителю столицы за систематическое психологическое насилие в семье", — говорится в сообщении.

Его приговорили к одному году девяти месяцам лишения свободы.

Напомним, в Киеве водитель, который управлял автомобилем Tesla под действием алкогольного опьянения, пытался дать взятку правоохранителям.

Ранее 32-летний житель Киевской области похитил мобильный телефон с витрины магазина. Суд назначил ему наказание.