У Києві 44-річний чоловік знущався із сестри — що вирішив суд

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві 44-річний чоловік систематично знущався зі своєї сестри. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Чоловік, який вже декілька разів притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за вчинення аналогічних злочинів, систематично вчиняв домашнє насильство над сестрою.

Він спричиняв їй психологічні страждання та погіршував якості життя.

Що вирішив суд

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва ухвалено обвинувальний вирок 44-річному мешканцю столиці за систематичне психологічне насильство у сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Його засудили до одного року девʼяти місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві водій, який керував автомобілем Tesla під дією алкогольного спʼяніння, намагався дати хабар правоохоронцям.

Раніше 32-річний житель Київщини викрав мобільний телефон із вітрини магазину. Суд призначив йому покарання.