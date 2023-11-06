В Киеве мужчина поймал 30-килограммовую рыбу
В Киеве мужчине удалось поймать огромную рыбу. Ее вес примерно 30 кг.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Рыболовство в Киеве
На видео можно увидеть, как из воды мужчины достают крупную рыбу. Одному из рыбаков удалось ее поймать. Люди, которые наблюдали за этим, были поражены размерами рыбы.
Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы. Своими действиями горе-браконьер нанес ущерб государству более чем в 300 тысяч гривен.
Также мы писали, что в сентябре вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, которые были одобрены Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.
Добавим, в Киевской области работники ГСЧС спасли из водоема трех горе-рыбаков. Как стало известно, мужчины опрокинулись на лодке в населенном пункте Згуровка на местном пруду.
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