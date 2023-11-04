У Києві демонтували радянську зірку з монумента на Галицькій площі

Монумент на Галицькій площі без радянської зірки. Фото: Лачен пише

У столиці демонтували радянську золоту зірку з обеліска на честь міста-героя Києва, який знаходиться на Галицькій площі. Зірка була розміщена вгорі на монументі.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Лачен пише".

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Така подія сталася сьогодні, 4 листопада.

"Звєзди на Галицькій площі у Києві більше немає", — підписав допис автор інформаційного ресурсу Ігор Лаченков.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Лачен пише"

Демонтаж всього радянського з обеліска

За інформацією "Суспільне", у вересні спеціалісти Департаменту територіального контролю КМДА забрали з бічних панелей монумента радянські зірки та дошку з інформацією, на якій був написаний текст російською мовою.

Крім того, там було змінено напис "1941" на "1939" рік (початок Другої світової війни).

Що ще змінила місцева влада

Відомо, що 9 лютого 2023 року Київська міська рада перейменувала площу Перемоги на площу Галицьку.

Наші журналісти також зафіксували проведення робіт з демонтажу радянської зірки ще з самого ранку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. На виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.