У Києві демонтували радянську зірку з монумента на Галицькій площі
У столиці демонтували радянську золоту зірку з обеліска на честь міста-героя Києва, який знаходиться на Галицькій площі. Зірка була розміщена вгорі на монументі.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Лачен пише".
Така подія сталася сьогодні, 4 листопада.
"Звєзди на Галицькій площі у Києві більше немає", — підписав допис автор інформаційного ресурсу Ігор Лаченков.
Демонтаж всього радянського з обеліска
За інформацією "Суспільне", у вересні спеціалісти Департаменту територіального контролю КМДА забрали з бічних панелей монумента радянські зірки та дошку з інформацією, на якій був написаний текст російською мовою.
Крім того, там було змінено напис "1941" на "1939" рік (початок Другої світової війни).
Що ще змінила місцева влада
Відомо, що 9 лютого 2023 року Київська міська рада перейменувала площу Перемоги на площу Галицьку.
Наші журналісти також зафіксували проведення робіт з демонтажу радянської зірки ще з самого ранку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. На виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.
Читайте Новини.LIVE!