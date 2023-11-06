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У Києві чоловік спіймав 30-кілограмову рибу

6 листопада 2023 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік спіймав 30-кілограмову рибу
Риба, яку спіймали у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловіку вдалося спіймати величезну рибу. Її вага приблизно 30 кг.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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На відео можна побачити, як з води чоловіки дістають велику рибу. Одному з рибалок вдалося її зловити. Люди, які спостерігали за цим, були вражені розмірами риби.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Своїми діями горе-браконьєр завдав шкоди державі у понад 300 тисяч гривень.

Також ми писали, у вересні набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

Додамо, на Київщині працівники ДСНС врятували з водойми трьох горе-рибалок. Як стало відомо, чоловіки перекинулися на човні у населеному пункті Згурівка на місцевому ставку.

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