Вандализм на кладбище в Киеве — пьяница разорил могилу военного

Задержание мужчины. Фото: Муниципальный караул

В Киеве на городском кладбище по улице Стеценко работники "Муниципальной охраны" задержали мужчину, который повредил место захоронения погибшего военнослужащего. Мужчина был пьян.

Об этом сообщила прессслужба Муниципальной охраны в воскресенье, 13 октября.

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Правоохранители отметили, что во время планового обхода кладбища заметили неизвестного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил акт вандализма на могиле.

"Мужчина повредил имущество, которое находилось у могилы погибшего воина", — говорится в сообщении.

Пьяный мужчина повредил могилу. Фото: Муниципальный караул

Охранники говорят, что начали поднимать мужчину с земли, но тот начал ругаться и угрожать работникам Муниципальной охраны.

"Он начал ругаться нецензурной бранью и угрожать сотруднику охраны. Для принятия процессуального решения на место происшествия вызвали полицию", — подчеркнули в пресс-службе.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Муниципальная охрана

Впоследствии на место происшествия прибыла полиция, установившая личность мужчины и его данные о месте жительства.

"Нарушителем оказался 47-летний житель столицы, которого для дальнейших действий доставили в Подольское управление полиции", — добавили в Муниципальной охране.

Ранее сообщалось, что в парке "Аскольдова могила" в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Также мы писали, что в Винницкой области злоумышленник повредил более 70 могил гражданских и военных на кладбище. Подозреваемый в вандализме был задержан в течение часа — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.