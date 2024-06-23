Жінка, яка сплюндрувала могили, відправлена до психлікарні

Жінка, яка здійснила акт вандалізму на могилах полеглих воїнів. Фото: Київська міська прокуратура

В Києві жінку, яка сплюндрувала могили загиблих військових на території Аскольдової могили, відправили на два місяці до психіатричної лікарні. Окрім того, за вчинений акт вандалізму їй загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Повідомляється, що 60-річна жінка перебуватиме 60 днів у спеціалізованому закладі в Глевасі. Її утримуватимуть в умовах, які допоможуть тримати під контролем її небезпечну поведінку.

Жінці також повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України з хуліганських мотивів. Санкція відповідної статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до семи років.

Раніше ми повідомляли, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Пізніше стало відомо, що поліція Києва затримала жінку, яка вчинила наругу над могилами полеглих героїв.