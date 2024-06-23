Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Жінку, яка вчинила наругу над могилами військових у Києві, відправили до психлікарні arrow

Жінку, яка вчинила наругу над могилами військових у Києві, відправили до психлікарні

23 червня 2024 18:23
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Жінка, яка сплюндрувала могили, відправлена до психлікарні
Жінка, яка здійснила акт вандалізму на могилах полеглих воїнів. Фото: Київська міська прокуратура
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Києві жінку, яка сплюндрувала могили загиблих військових на території Аскольдової могили, відправили на два місяці до психіатричної лікарні. Окрім того, за вчинений акт вандалізму їй загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Читайте також:

На жінку чекає психіатрична лікарня

Повідомляється, що 60-річна жінка перебуватиме 60 днів у спеціалізованому закладі в Глевасі. Її утримуватимуть в умовах, які допоможуть тримати під контролем її небезпечну поведінку.

Жінці також  повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України з хуліганських мотивів. Санкція відповідної статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до семи років.

Раніше ми повідомляли, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Пізніше стало відомо, що поліція Києва затримала жінку, яка вчинила наругу над могилами полеглих героїв.

Київ
Україна
вандалізм
психіатр
могили
лікарня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони