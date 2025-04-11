В Киеве 50-летний совершил надругательство и убил женщину — что решил суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Святошинском районе Киева мужчина совершил надругательство над знакомой и убил ее. Суд назначил ему наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

В августе прошлого года в зеленой зоне в Святошинском районе нашли тело 69-летней киевлянки, которую задушили. Как впоследствии показала экспертиза, жертва подверглась насилию, что повлекло значительные повреждения внутренних органов.

Мужчина, который совершил преступление. Фото: Киевская городская прокуратура

"Женщина пошла на свидание со знакомым, который в 2005 году был осужден за изнасилование и кражу в Автономной республике Крым. Мужчина пришел на встречу с цветами, на местном рынке купил женщине по ее просьбе овощи и угостил алкоголем", — говорится в сообщении.

Однако встреча на природе закончилась ссорой, во время которой мужчина совершил надругательство и убил знакомую. Впоследствии он накрыл тело женщины покрывалом и убежал домой.

Место преступления. Фото: Киевская городская прокуратура

Что решил суд

Святошинский районный суд Киева судил 50-летнего мужчину за изнасилование и умышленное убийство.

"Коллегией Святошинского районного суда города Киева обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться за решеткой", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области 57-летний мужчина совершал надругательство над внучкой. Во время обыска в его доме полицейские обнаружили ряд доказательств.

Ранее в Киеве правоохранители остановили автомобиль, водитель которого находился под действием алкоголя. Кроме того, он пытался дать взятку.