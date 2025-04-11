У Києві 50-річний вчинив наругу та вбив жінку — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Святошинському районі Києва чоловік вчинив наругу над знайомою та вбив її. Суд призначив йому покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

У серпні минулого року в зеленій зоні у Святошинському районі знайшли тіло 69-річної киянки, яку задушили. Як згодом показала експертиза, жертва зазнала насильства, що спричинило значні ушкодження внутрішніх органів.

Чоловік, який вчинив злочин. Фото: Київська міська прокуратура

"Жінка пішла на побачення зі знайомим, який у 2005 році був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. Чоловік прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем", — йдеться у повідомленні.

Однак зустріч на природі закінчилась сваркою, під час якої чоловік вчинив наругу та вбив знайому. Згодом він накрив тіло жінки покривалом та втік додому.

Місце злочину. Фото: Київська міська прокуратура

Що вирішив суд

Святошинський районний суд Києва судив 50-річного чоловіка за зґвалтування та умисне вбивство.

"Колегією Святошинського районного суду міста Києва обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме за ґратами", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині 57-річний чоловік вчиняв наругу над онукою. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили низку доказів.

Раніше у Києві правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого перебував під дією алкоголю. Крім того, він намагався дати хабар.