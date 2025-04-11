У Києві 50-річний вчинив наругу та вбив жінку — що вирішив суд

У Києві чоловік вчинив наругу та вбив знайому — вирок суду
У Святошинському районі Києва чоловік вчинив наругу над знайомою та вбив її. Суд призначив йому покарання.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
Деталі справи
У серпні минулого року в зеленій зоні у Святошинському районі знайшли тіло 69-річної киянки, яку задушили. Як згодом показала експертиза, жертва зазнала насильства, що спричинило значні ушкодження внутрішніх органів.
"Жінка пішла на побачення зі знайомим, який у 2005 році був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. Чоловік прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем", — йдеться у повідомленні.
Однак зустріч на природі закінчилась сваркою, під час якої чоловік вчинив наругу та вбив знайому. Згодом він накрив тіло жінки покривалом та втік додому.
Що вирішив суд
Святошинський районний суд Києва судив 50-річного чоловіка за зґвалтування та умисне вбивство.
"Колегією Святошинського районного суду міста Києва обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме за ґратами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині 57-річний чоловік вчиняв наругу над онукою. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили низку доказів.
Раніше у Києві правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого перебував під дією алкоголю. Крім того, він намагався дати хабар.
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