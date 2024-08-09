В Киеве произошла потасовка между водителем автобуса и нетрезвой пассажиркой

Автобус. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В четверг, 8 августа, в Киеве на Оболони возле станции метро "Минская" между водителем автобуса и пассажиркой разгорелась потасовка. Пассажирка, которая, по свидетельству очевидцев, была в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и провоцировала конфликт с другими пассажирами и водителем.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Вместо того чтобы вызвать полицию, водитель решила самостоятельно вывести пассажирку из салона. Она остановила автобус на обочине, недалеко от развязки, и попыталась силой вытащить агрессивную женщину. Впрочем, нетрезвая пассажирка сопротивлялась.

Другие пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, поддерживали действия водителя и пытались помочь. Группа молодых ребят вылезла через окна автобуса, чтобы помочь водителю.