Україна
В Киеве мужчина открыл стрельбу возле дома — есть раненые

В Киеве мужчина открыл стрельбу возле дома — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:24
обновлено: 13:37
Стрельба в Подольском районе Киева — полиция прокомментировала
Задержание подозреваемого. Фото: полиция Киева

В Подольском районе Киева поздно вечером произошла стрельба возле жилого дома. В результате инцидента двое мужчин получили ранения, а нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте также:

В Киеве мужчина начал стрелять по прохожим

Происшествие случилось возле одного из домов на проспекте Европейского Союза. По предварительным данным следствия, компания мужчин распивала алкоголь возле подъезда.

Один из них, 40-летний киевлянин, начал вести себя агрессивно и вступил в спор с прохожими. Во время конфликта он достал из сумки пистолет, угрожал им людям, после чего произвел несколько выстрелов.

Изъятое оружие изъято. Фото: Национальная полиция Украины

Пули попали в двух мужчин в возрасте 39 и 37 лет. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение ноги, другой — живота. После стрельбы злоумышленник скрылся, однако сотрудники полиции оперативно установили его личность, разыскали и задержали.

Правоохранители изъяли после обысков у мужчины травматический пистолет, из которого, по предварительным данным, и были произведены выстрелы.

Фигуранту уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве на Крещатике неизвестный мужчина поджег шины вблизи КГГА.

Также несколько дней назад полиция показала, как в Киеве части "Шахедов" влетели в окна зданий.

Киев оружие стрельба полиция преступление ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
