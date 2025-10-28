Стрельба в Подольском районе Киева — полиция прокомментировала

В Киеве мужчина открыл стрельбу возле дома — есть раненые
В Подольском районе Киева поздно вечером произошла стрельба возле жилого дома. В результате инцидента двое мужчин получили ранения, а нападавшего задержали правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В Киеве мужчина начал стрелять по прохожим
Происшествие случилось возле одного из домов на проспекте Европейского Союза. По предварительным данным следствия, компания мужчин распивала алкоголь возле подъезда.
Один из них, 40-летний киевлянин, начал вести себя агрессивно и вступил в спор с прохожими. Во время конфликта он достал из сумки пистолет, угрожал им людям, после чего произвел несколько выстрелов.
Пули попали в двух мужчин в возрасте 39 и 37 лет. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение ноги, другой — живота. После стрельбы злоумышленник скрылся, однако сотрудники полиции оперативно установили его личность, разыскали и задержали.
Правоохранители изъяли после обысков у мужчины травматический пистолет, из которого, по предварительным данным, и были произведены выстрелы.
Фигуранту уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
