Стрельба в Подольском районе Киева — полиция прокомментировала

В Подольском районе Киева поздно вечером произошла стрельба возле жилого дома. В результате инцидента двое мужчин получили ранения, а нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Происшествие случилось возле одного из домов на проспекте Европейского Союза. По предварительным данным следствия, компания мужчин распивала алкоголь возле подъезда.

Один из них, 40-летний киевлянин, начал вести себя агрессивно и вступил в спор с прохожими. Во время конфликта он достал из сумки пистолет, угрожал им людям, после чего произвел несколько выстрелов.

Пули попали в двух мужчин в возрасте 39 и 37 лет. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение ноги, другой — живота. После стрельбы злоумышленник скрылся, однако сотрудники полиции оперативно установили его личность, разыскали и задержали.

Правоохранители изъяли после обысков у мужчины травматический пистолет, из которого, по предварительным данным, и были произведены выстрелы.

Фигуранту уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

