Україна
У Києві чоловік відкрив стрілянину біля будинку — є поранені

У Києві чоловік відкрив стрілянину біля будинку — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:24
Оновлено: 13:37
Стрілянина в Подільському районі Києва — поліція прокоментувала
Затримання підозрюваного. Фото: поліція Києва

У Подільському районі Києва пізно ввечері  сталася стрілянина біля житлового будинку. Унаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення, а нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Читайте також:

У Києві чоловік почав стріляти по перехожих

Подія трапилася біля одного з будинків на проспекті Європейського Союзу. За попередніми даними слідства, компанія чоловіків розпивала алкоголь поблизу під’їзду.

Один із них, 40-річний киянин, почав поводитися агресивно й вступив у суперечку з перехожими. Під час конфлікту він дістав із сумки пістолет, погрожував ним людям, після чого здійснив кілька пострілів.

null
Вилучена зброя. Фото: Національна поліція України

Кулі влучили у двох чоловіків віком 39 та 37 років. Один із потерпілих отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота. Після стрілянини зловмисник утік, однак працівники поліції оперативно встановили його особу, розшукали та затримали.

Правоохоронці вилучили після обшуків у чоловіка травматичний пістолет, із якого, за попередніми даними, і було здійснено постріли.

Фігурантові вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Хрещатику невідомий чоловік підпалив шини поблизу КМДА.

Також кілька днів тому поліція показала, як у Києві частини "Шахедів" влетіли у вікна будівель.

Київ зброя стрілянина поліція злочин поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
