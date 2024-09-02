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В Киеве мужчина украл у мальчика велосипед, пока тот прятался от обстрела

2 сентября 2024 17:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мужчина угнал велосипед у мальчика, пока тот прятался от обстрела — детали дерзкого преступления
Мальчик прячется в метро от российских обстрелов. Иллюстративное фото: Бабель
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве мужчина угнал велосипед 11-летнего мальчика, пока тот пережидал ракетный обстрел в метро. Небезразличные люди помогли задержать злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 2 сентября.

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Детали преступления

Правоохранители отметили, что к совершению преступления причастен 31-летний мужчина из Черниговской области. Ранее у него уже была судимость.

"Малолетний, катаясь на двухколесном, услышал сигнал "Воздушная тревога" и решил спрятаться в подземке одной из столичных станций метро, а транспортное средство пристегнул на защитный трос рядом со входом в укрытие", — говорится в сообщении.

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Велосипед, который был похищен. Фото: полиция Киева

В полиции добавили, что мужчина заметил велосипед, ударом ноги разорвал трос, забрал двухколесное транспортное средство и скрылся с места происшествия.

"Неравнодушные люди, ставшие свидетелями происшествия, вызвали полицейских", — говорят правоохранители.

Они отмечают, что фигуранту сообщено о подозрении в совершении кражи.

"Он находится под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — подытожили полицейские.

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Подозреваемый в преступлении. Фото: полиция Киева

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