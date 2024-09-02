Мужчина угнал велосипед у мальчика, пока тот прятался от обстрела — детали дерзкого преступления

В Киеве мужчина украл у мальчика велосипед, пока тот прятался от обстрела
В Киеве мужчина угнал велосипед 11-летнего мальчика, пока тот пережидал ракетный обстрел в метро. Небезразличные люди помогли задержать злоумышленника.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 2 сентября.
Детали преступления
Правоохранители отметили, что к совершению преступления причастен 31-летний мужчина из Черниговской области. Ранее у него уже была судимость.
"Малолетний, катаясь на двухколесном, услышал сигнал "Воздушная тревога" и решил спрятаться в подземке одной из столичных станций метро, а транспортное средство пристегнул на защитный трос рядом со входом в укрытие", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что мужчина заметил велосипед, ударом ноги разорвал трос, забрал двухколесное транспортное средство и скрылся с места происшествия.
"Неравнодушные люди, ставшие свидетелями происшествия, вызвали полицейских", — говорят правоохранители.
Они отмечают, что фигуранту сообщено о подозрении в совершении кражи.
"Он находится под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — подытожили полицейские.
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