Чоловік викрав велосипед у хлопчика, поки той ховався від обстрілу — деталі зухвалого злочину

Хлопчик ховається у метро від російських обстрілів. Ілюстративне фото: Бабель

У Києві чоловік викрав велосипед 11-річного хлопчика, поки той перечікував ракетний обстріл у метро. Небайдужі допомогли затримати зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у понеділок, 2 вересня.

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Деталі злочину

Правоохоронці зазначили, що до вчинення злочину причетний 31-річний чоловік з Чернігівської області. Раніше він вже мав судимість.

"Малолітній, катаючись на двоколісному, почув сигнал "Повітряна тривога" та вирішив сховатися у підземці однієї зі столичних станцій метро, а транспортний засіб пристебнув на захисний трос поруч зі входом до укриття", — йдеться у повідомленні.

Велосипед, який було викрадено. Фото: поліція Києва

У поліції додали, що чоловік помітив велосипед, ударом ноги розірвав трос, забрав двоколісний транспортний засіб та втік з місця події.

"Небайдужі люди, які стали свідками події, викликали поліцейських", — кажуть правоохоронці.

Вони наголошують, що фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки.

"Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", — підсумували поліцейські.