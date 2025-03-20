Стрельба в Киеве 20 марта — мужчина ранил женщину и совершил самоубийство

Оружие в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве в четверг, 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Известно, что 39-летний мужчина стрелял в женщину, а затем совершил самоубийство, спрыгнув с моста.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Стрельба в Киеве 20 марта

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся", — говорится в сообщении.

Место стрельбы. Фото: Нацполиция

В результате 53-летняя женщина получила ранения лица и тела. Ее доставили в медицинское учреждение.

Место стрельбы. Фото: Нацполиция

Следователи на месте происшествия нашли вероятный инструмент для совершения преступления — устройство для стрельбы резиновыми пулями, которое злоумышленник оставил во время бегства.

Место стрельбы. Фото: Нацполиция

Впоследствии, на транспортном средстве, он доехал до одного из мостов столицы, где совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Тело мужчины вытащили работники ГСЧС.

"Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в Белой Церкви Киевской области произошла стрельба в одном из ТРЦ. В результате этого пострадал человек.

Впоследствии правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые открыли огонь. Продолжаются первоочередные следственные действия.