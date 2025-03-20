Стрельба в Киеве 20 марта — мужчина ранил женщину и совершил самоубийство

В Киеве мужчина устроил стрельбу и пригнул с моста
В Киеве в четверг, 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Известно, что 39-летний мужчина стрелял в женщину, а затем совершил самоубийство, спрыгнув с моста.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Стрельба в Киеве 20 марта
"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся", — говорится в сообщении.
В результате 53-летняя женщина получила ранения лица и тела. Ее доставили в медицинское учреждение.
Следователи на месте происшествия нашли вероятный инструмент для совершения преступления — устройство для стрельбы резиновыми пулями, которое злоумышленник оставил во время бегства.
Впоследствии, на транспортном средстве, он доехал до одного из мостов столицы, где совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Тело мужчины вытащили работники ГСЧС.
"Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 марта в Белой Церкви Киевской области произошла стрельба в одном из ТРЦ. В результате этого пострадал человек.
Впоследствии правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые открыли огонь. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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