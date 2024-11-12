В Киеве судили мужчину, который в комендантский час украл самокат

Мужчина на самокате. Иллюстративное фото: imgur.com

В Киеве судили мужчину, который украл самокат частной компании. Он сделал это ночью во время действия комендантского часа.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Детали дела

Так, в июне этого года ночью в Соломенском районе Киева мужчина увидел электрический самокат "JET" и решил его украсть. Он отнес транспортное средство к кустам, где с помощью шестигранника открутил GPS-трекер и отрезал провода, после чего направился во двор жилой многоэтажки.

Таким образом злоумышленник нанес ущерб компании "Джет Сервіс Київ" более чем на 26 тысяч гривен.

Решение суда

В ходе суда обвиняемый признал свою вину и попросил учесть затруднительные жизненные обстоятельства и активное содействие раскрытию данного преступления, а также полное возмещение ущерба.

Его признали виновным в тайном похищении чужого имущества, совершенном в условиях военного положения и назначили пять лет тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, в Одессе неизвестные вырыли и похитили полтора десятка кустов роз из цветника. В горсовете прокомментировали кражу.

Также мы писали, что в Киеве у военнослужащего украли телефон с рук и сдали в ломбард.