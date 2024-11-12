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У Києві чоловік вночі вкрав самокат — яке покарання обрав суд

12 листопада 2024 08:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили чоловіка, який в комендантську годину вкрав самокат
Чоловік на самокаті. Ілюстративне фото: imgur.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка, який вкрав самокат приватної компанії. Він це зробив вночі під час дії комендантської години.

Про це свідчать дані Опендатаботу.

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Деталі справи

Так, у червні цього року вночі у Солом'янському районі Києва чоловік побачив електричний самокат "JET" та вирішив його вкрасти. Він відніс транспортний засіб до кущів, де за допомогою шестигранника відкрутив GPS трекер та відрізав дроти, після чого направився у двір житлової багатоповерхівки.

Таким чином зловмисник завдав збитків компанії "Джет Сервіс Київ" на понад 26 тисяч гривень. 

Рішення суду

Під час суду обвинувачений визнав свою провину та попросив врахувати скрутні життєві обставини й активне сприяння розкриттю даного злочину, а також повне відшкодування збитків.

Його визнали винним у таємному викраденні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану й призначили п'ять років в'язниці, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Нагадаємо, в Одесі невідомі викопали і викрали півтора десятка кущів троянд з квітника. В міськраді прокоментували крадіжку.

Також ми писали, що у Києві у військовослужбовця вкрали телефон з рук та здали в ломбард.

суд крадіжка Київ самокати судові рішення

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09:14 Харків’янин без причини напав на чоловіка — що вирішив суд

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