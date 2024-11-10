У Києві чоловік пограбував військового — вирвав з рук телефон

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Pexels

Біля одного з магазинів у столиці чоловік вирвав з рук військовослужбовця телефон. Пізніше злодій здав гаджет у ломбард. Чоловіка затримали та судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як йдеться у вироку суду, крадіжка трапилася у березні 2023 року. Поблизу магазину зловмисник вирвав телефон з рук військового та втік. Вартість гаджета — 8 тисяч гривень.

Свою вину в суді чоловік не визнав. Він зазначив, що того вечора зустрів свого знайомого, який і забрав телефон у військового. А вже обвинуваченому продав його за 1000 грн. Через кілька днів чоловік здав телефон у ломбард.

Опитати потерпілого суд не зміг, оскільки чоловік самовільно покинув військову частину. Наразі він переховується від проходження військової служби, тож до суду не прибув.

Рішення суду

Суд допитав свідків та переглянув відео з камер спостереження.

На підставі цього вирішили визначити обвинуваченого винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Обставин, які могли б пом'якшити покарання обвинуваченого, не встановили.

Нагадаємо, у столиці жінка вкрала сумку з документами, банківськими картками та коштами. Суд розглянув справу та виніс вирок.

У Києві судили чоловіка, який вкрав з відділення "Нової пошти" iPhone, а потім ще й пограбував ломбард.