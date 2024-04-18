В Киеве мужчина с ножом ограбил салон красоты — преступление попало на видео

Нападение на салон красоты. Фото: скриншот с видео

В Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Совершил нападение на салон красоты

В салон красоты на Чернобыльской улице около 19:00 забежал мужчина в капюшоне и маске. Он угрожал ножом работнице салона и требовал отдать деньги из кассы.

Задержанный нападающий. Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина предупредила нападающего о том, что его снимает камера видеонаблюдения, но мужчину это не остановило — он заставил сотрудницу салона отдать 3000 гривен.

Изъятый нож. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители установили личность мужчины — им оказался 24-летний житель Киевщины. Он рассказал, что деньги даже не перечислял и потратил сразу на такси и развлечения.

По словам нападающего, в этот район он приехал специально, чтобы найти какую-нибудь кофейню или зоомагазин, где можно отобрать кассу.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, в Киеве задержан 21-летний парень, который приобрел через мессенджер Telegram почти 2 килограмма психотропов PVP. Молодому человеку сообщили о подозрении.

Также мы писали, что в соцсетях появилось видео, где в Киеве пожилая женщина в автобусе бьет маленькую девочку.