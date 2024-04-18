У Києві посадовиця Національної академії аграрних наук вимагала у фермера хабар

Викриття на хабарі. Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили на хабарі заступницю директора інституту Національної академії аграрних наук України та двох її пособників. Вона вимагала від голови фермерського господарства понад 21 тис. доларів.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура в четвер, 18 квітня.

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Відомо, що посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21 200 доларів. Він мав сплатити ці кошти за розрахунки по тогорічному договору з оброблення землі площею 453 гектари, яка належить інституту та за можливість укласти новий договір оренди на цей рік.

Вручення підозри посадовиці. Фото: Київська обласн прокуратура

До одержання хабаря зловмисниця залучила двох знайомих — після отримання грошей підозрюваних затримали правоохоронці.

Вручення підозри пособнику. Фото: Київська обласн прокуратура

Вручення підозри пособнику. Фото: Київська обласн прокуратура

Заступниці директора повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а двом іншим учасникам — у пособництві в її одержанні.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису Київської обласної прокуратури

Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох керівників дільниць комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району. Вони виплатили понад 1,2 млн гривень зарплати "мертвим душам" на посадах сторожів та озеленювачів.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тис. доларів.