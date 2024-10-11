В Киеве судили мужчину за нападение на собаку

Собака по прозвищу "Пуля", над которой издевался мужчина. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве судили мужчину, который издевался над соседской собакой. Он бросил животное о землю и нанес ей несколько травм.

Об этом говорится в приговоре, который появился в Едином государственном реестре судебных решений.

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В мае 2024 года мужчина увидел на улице подбежавшую к нему собаку своей соседки. Он схватил животное за лапы, поднял и бросил с высоты на асфальт. Соседка пыталась вступиться за любимца, однако ей это не удалось.

Собака по кличке "Пуля" убежала, владелица разыскала животное только на следующий день. После диагностики у ветеринара стало известно, что у животного травмы гортани и ребер. Нападающему объявили о подозрении.

В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Он пояснил, что собака попалась ему "под горячую руку", поскольку раньше у него был конфликт с соседкой, которая была хозяйкой животного. Обвиняемый согласился оплатить лечение животного.



Суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с собакой и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года.



Напомним, недавно СБУ и Офис Генерального прокурора добились ареста мужчины, который издевался над погибшими военными на Майдане Незалежности в Киеве.

Также в Киеве идентифицировали мужчину, который ограбил несколько квартир, магазинов и автомобилей в столице. Ему вынесли приговор в суде.