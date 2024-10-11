У Києві судили чоловіка за напад на собаку

Собака на прізвисько "Пуля", над якою знущався чоловік. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судили чоловіка, який знущався із сусідської собаки. Він кинув тварину об землю та завдав їй кілька травм.

Про це йдеться у судовому вироку, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Жбурнув собаку на землю

У травні 2024 року чоловік побачив на вулиці собаку своєї сусідки, яка підбігла до нього. Він схопив тварину за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт. Сусідка намагалая заступитися за улюбленця, проте їй це не вдалося.

Собака на прізвисько "Пуля" втекла, власниця розшукала тварину лише наступного дня. Після діагностики у ветеринара стало відомо, що у тварини є травми гортані та ребер. Нападнику оголосили про підозру.

У суді чоловік розкаявся та повністю визнав свою провину. Він пояснив, що собака попалася йому "під гарячу руку", оскільки раніше він мав конфлікт із сусідкою, яка була хазяйкою тварини. Обвинувачений погодився оплатити лікування тварини.



Суд визнав обвинуваченого винним у жорстокому поводженні із собакою та призначив йому покарання у вигляді п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки.



Нагадаємо, нещодавно СБУ та Офіс Генерального прокурора домогли арешту чоловіка, який глузував та знущався із загиблих військових на Майдані Незалежності у Києві.

Також у Києві ідентифікували чоловіка, який пограбував кілька квартир, магазинів та автівок у столиці. Йому винесли вирок у суді.