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В Киеве мужчина жестоко избил мать за отказ дать ему деньги — какое наказание грозит

26 марта 2024 11:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Киеве мужчина жестоко избил мать за отказ дать ему деньги — какое наказание грозит
Мужчина, задержанный за избиение матери. Фото: kyiv.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Киеве 38-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения собственной матери. Нарушителя уже задержали.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

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Скриншот сообщения Полиции Киева
Скриншот сообщения Полиции Киева

О том, что на одной из улиц Оболонского района находится женщина, которую избил сын, на спецлинию "102" сообщили врачи. На место выехали следователи, мобильная группа по противодействию домашнему насилию и криминалисты.

Что известно об инциденте

По данным правоохранителей, пьяный мужчина требовал у матери деньги, а получив отказ, нанес ей многочисленные удары. Медики сообщили, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и другие телесные повреждения.

Задержанному сообщили о подозрении по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное телесное повреждение"). В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. За совершенное нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева правоохранители задержали женщину, которая разбила автомобиль своего знакомого.

Также в Киеве будут судить мужчину, который совершал домашнее насилие над матерью. Нарушитель может получить до двух лет лишения свободы.

полиция
домашнее насилие
избиение
насилие

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