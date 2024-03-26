В Киеве мужчина жестоко избил мать за отказ дать ему деньги — какое наказание грозит

Мужчина, задержанный за избиение матери. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 38-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения собственной матери. Нарушителя уже задержали.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

Читайте также:

Скриншот сообщения Полиции Киева

О том, что на одной из улиц Оболонского района находится женщина, которую избил сын, на спецлинию "102" сообщили врачи. На место выехали следователи, мобильная группа по противодействию домашнему насилию и криминалисты.

Что известно об инциденте

По данным правоохранителей, пьяный мужчина требовал у матери деньги, а получив отказ, нанес ей многочисленные удары. Медики сообщили, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и другие телесные повреждения.

Задержанному сообщили о подозрении по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное телесное повреждение"). В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. За совершенное нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева правоохранители задержали женщину, которая разбила автомобиль своего знакомого.

Также в Киеве будут судить мужчину, который совершал домашнее насилие над матерью. Нарушитель может получить до двух лет лишения свободы.