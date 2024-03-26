У Києві чоловік жорстоко побив матір за відмову дати йому гроші — яке покарання загрожує

Чоловік, якого затримали за побиття матері. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві 38-річного чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень власній матері. Порушника вже затримали.

Про це повідомили у Поліції Києва.

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Скриншот допису Поліції Києва

Про те, що на одній із вулиць Оболонського району перебуває жінка, яку побив син, на спецлінію "102" повідомили лікарі. На місце виїхали слідчі, мобільна група із протидії домашньому насильству та криміналісти.

Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, п'яний чоловік вимагав у матері гроші, а отримавши відмову, завдав їй численних ударів. Медики повідомили, що потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та інші тілесні ушкодження.

Затриманому повідомили про підозру за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тілесне ушкодження"). В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою. За вчинене порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали жінку, яка розтрощила автомобіль свого знайомого.

Також у Києві судитимуть чоловіка, який чинив домашнє насилля над матір'ю. Порушник може отримати до двох років позбавлення волі.