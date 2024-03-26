Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік жорстоко побив матір за відмову дати йому гроші — яке покарання загрожує arrow

У Києві чоловік жорстоко побив матір за відмову дати йому гроші — яке покарання загрожує

26 березня 2024 11:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Києві чоловік жорстоко побив матір за відмову дати йому гроші — яке покарання загрожує
Чоловік, якого затримали за побиття матері. Фото: kyiv.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Києві 38-річного чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень власній матері. Порушника вже затримали.

Про це повідомили у Поліції Києва.

Читайте також:
Скриншот допису Поліції Києва
Скриншот допису Поліції Києва

Про те, що на одній із вулиць Оболонського району перебуває жінка, яку побив син, на спецлінію "102" повідомили лікарі. На місце виїхали слідчі, мобільна група із протидії домашньому насильству та криміналісти.

Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, п'яний чоловік вимагав у матері гроші, а отримавши відмову, завдав їй численних ударів. Медики повідомили, що потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та інші  тілесні ушкодження.

Затриманому повідомили про підозру за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тілесне ушкодження"). В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою. За вчинене порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали жінку, яка розтрощила автомобіль свого знайомого.

Також у Києві судитимуть чоловіка, який чинив домашнє насилля над матір'ю. Порушник може отримати до двох років позбавлення волі.

поліція
домашнє насильство
побиття
насильство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК