В Киеве мужчина нашел гранату в электрощитовой

Обезврежена граната в руках сапера. Иллюстративное фото: ГСЧС

Жители Киева продолжают находить взрывоопасные предметы. В Соломенском районе мужчина обнаружил в электрическом щитке гранату.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в среду, 29 мая.

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Мужчина позвонил по телефону на горячую линию 112, сообщив, что обнаружил в электрическом щитке подозрительный объект, похожий на гранату, и предметы, напоминающие боеприпасы. Полиция немедленно оцепила территорию и вызвала следователей и саперов.

Граната в электрощитовой. Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов:

категорически запрещено подходить к предметам, которые могут быть взрывоопасными;

нельзя поднимать, вынимать из земли, перемещать, бросать, бить или разбирать такие предметы;

избегайте курения и использования открытого огня в районе, где находится подозрительный объект.

Напомним, в Киеве нашли патроны к автомату у мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.

Ранее в Киеве мужчина нашел сверток с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.