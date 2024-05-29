В Киеве мужчина нашел гранату в электрощитовой
Жители Киева продолжают находить взрывоопасные предметы. В Соломенском районе мужчина обнаружил в электрическом щитке гранату.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в среду, 29 мая.
В Киеве нашли гранату
Мужчина позвонил по телефону на горячую линию 112, сообщив, что обнаружил в электрическом щитке подозрительный объект, похожий на гранату, и предметы, напоминающие боеприпасы. Полиция немедленно оцепила территорию и вызвала следователей и саперов.
Патрульная полиция Киева напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов:
- категорически запрещено подходить к предметам, которые могут быть взрывоопасными;
- нельзя поднимать, вынимать из земли, перемещать, бросать, бить или разбирать такие предметы;
- избегайте курения и использования открытого огня в районе, где находится подозрительный объект.
Напомним, в Киеве нашли патроны к автомату у мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.
Ранее в Киеве мужчина нашел сверток с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.
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