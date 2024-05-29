Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік знайшов гранату в електрощитовій arrow

У Києві чоловік знайшов гранату в електрощитовій

29 травня 2024 19:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві чоловік знайшов гранату в електрощитовій
Знешкоджена граната в руках сапера. Ілюстративне фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Жителі Києва продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. У Солом'янському районі чоловік виявив у електричному щитку гранату.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у середу, 29 травня.

Читайте також:

У Києві знайшли гранату

Чоловік зателефонував на гарячу лінію 112, повідомивши, що виявив у електричному щитку підозрілий об’єкт, схожий на гранату, та предмети, що нагадують боєприпаси. Поліція негайно оточила територію та викликала слідчих та саперів.

Граната в електрощитовій. Фото: Патрульна поліція Києва
Граната в електрощитовій. Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва нагадує, що при виявленні підозрілих предметів:

  • категорично заборонено підходити до предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;
  • не можна піднімати, виймати з землі, переміщати, кидати, бити або розбирати такі предмети;
  • уникайте куріння та використання відкритого вогню в районі, де знаходиться підозрілий об’єкт.

Нагадаємо, у Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.

Раніше у Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.

Київ
поліція
граната
Київська область
боєприпаси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі