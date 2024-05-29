У Києві чоловік знайшов гранату в електрощитовій

Знешкоджена граната в руках сапера. Ілюстративне фото: ДСНС

Жителі Києва продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. У Солом'янському районі чоловік виявив у електричному щитку гранату.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у середу, 29 травня.

Читайте також:

У Києві знайшли гранату

Чоловік зателефонував на гарячу лінію 112, повідомивши, що виявив у електричному щитку підозрілий об’єкт, схожий на гранату, та предмети, що нагадують боєприпаси. Поліція негайно оточила територію та викликала слідчих та саперів.

Граната в електрощитовій. Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва нагадує, що при виявленні підозрілих предметів:

категорично заборонено підходити до предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;

не можна піднімати, виймати з землі, переміщати, кидати, бити або розбирати такі предмети;

уникайте куріння та використання відкритого вогню в районі, де знаходиться підозрілий об’єкт.

Нагадаємо, у Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.

Раніше у Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.