У Києві чоловік знайшов гранату в електрощитовій
Жителі Києва продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. У Солом'янському районі чоловік виявив у електричному щитку гранату.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у середу, 29 травня.
У Києві знайшли гранату
Чоловік зателефонував на гарячу лінію 112, повідомивши, що виявив у електричному щитку підозрілий об’єкт, схожий на гранату, та предмети, що нагадують боєприпаси. Поліція негайно оточила територію та викликала слідчих та саперів.
Патрульна поліція Києва нагадує, що при виявленні підозрілих предметів:
- категорично заборонено підходити до предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;
- не можна піднімати, виймати з землі, переміщати, кидати, бити або розбирати такі предмети;
- уникайте куріння та використання відкритого вогню в районі, де знаходиться підозрілий об’єкт.
Нагадаємо, у Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.
Раніше у Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.
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