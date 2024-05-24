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У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків

24 травня 2024 08:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві біля сміттєвих баків виявили пакет з набоями
Набої до автомата, які знайшли в Києві. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

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Набої до автомата біля сміттєвих баків у Києві

На лінію 112 у Святошинському районі надійшов виклик про виявлення підозрілих предметів. Жінка повідомила, що знайшла пакунок з набоями. 

Патрульні прибули на місце, де виявили пакет з ймовірними набоями до автомата. Вони викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

"Друзі, будьте пильними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх та відразу зателефонуйте до відповідних служб", — йдеться у повідомленні.

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад п'ять мільйонів гривень.

Також суд оголосив вирок чоловіку, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Він проведе за ґратами п’ять років і два місяці. 

Київ
зброя
поліція
сміття

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