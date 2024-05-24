У Києві біля сміттєвих баків виявили пакет з набоями

У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків
У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.
Набої до автомата біля сміттєвих баків у Києві
На лінію 112 у Святошинському районі надійшов виклик про виявлення підозрілих предметів. Жінка повідомила, що знайшла пакунок з набоями.
Патрульні прибули на місце, де виявили пакет з ймовірними набоями до автомата. Вони викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.
"Друзі, будьте пильними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх та відразу зателефонуйте до відповідних служб", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад п'ять мільйонів гривень.
Також суд оголосив вирок чоловіку, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Він проведе за ґратами п’ять років і два місяці.
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