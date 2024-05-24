У Києві біля сміттєвих баків виявили пакет з набоями

Набої до автомата, які знайшли в Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

Читайте також:

Набої до автомата біля сміттєвих баків у Києві

На лінію 112 у Святошинському районі надійшов виклик про виявлення підозрілих предметів. Жінка повідомила, що знайшла пакунок з набоями.

Патрульні прибули на місце, де виявили пакет з ймовірними набоями до автомата. Вони викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

"Друзі, будьте пильними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх та відразу зателефонуйте до відповідних служб", — йдеться у повідомленні.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад п'ять мільйонів гривень.

Також суд оголосив вирок чоловіку, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Він проведе за ґратами п’ять років і два місяці.