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У Києві чоловік знайшов гранати в підвалі багатоповерхівки

25 травня 2024 10:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік знайшов гранати в підвалі багатоповерхівки
Гранати, які знайшов чоловік в підвалі багатоповерхівки у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатими в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

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На лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що у підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок виявив пакунок з гранатами. 

"Патрульні швидко прибули на місце, забезпечили охорону місця події та викликали слідчих й вибухотехніків", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадали, як діяти, якщо виявили небезпечні знахідки: 

  • категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

 

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.

Також 24 травня у вагоні київського метрополітену громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував суперечку з іншим чоловіком. В результаті конфлікту, він завдав удар ножем в область живота 24-річному хлопцю.

Київ
поліція
граната
небезпека

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