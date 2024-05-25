У Києві чоловік знайшов гранати в підвалі багатоповерхівки
У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатими в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.
Небезпечна знахідка у Києві
На лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що у підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок виявив пакунок з гранатами.
"Патрульні швидко прибули на місце, забезпечили охорону місця події та викликали слідчих й вибухотехніків", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські нагадали, як діяти, якщо виявили небезпечні знахідки:
- категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.
Нагадаємо, у Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків. Це сталося у Святошинському районі міста.
Також 24 травня у вагоні київського метрополітену громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував суперечку з іншим чоловіком. В результаті конфлікту, він завдав удар ножем в область живота 24-річному хлопцю.
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