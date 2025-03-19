В Киеве мужчины устроили стрельбу и избили иностранца

Поврежденная машина пострадавшего после драки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Трое мужчин в Киеве устроили стрельбу и избили иностранца из-за долга. Их задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 19 марта.

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Правоохранители установили, что иностранец, который занимался бизнесом в Украине, вложил деньги трех своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тысяч долларов мужчина в оговоренные сроки не смог. Поэтому кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо.

Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник уехал. Трое подозреваемых начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали бить, требуя вернуть по 40 тысяч долларов каждому из кредиторов.

Трех нападавших задержали и объявили им о подозрении в принуждении к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такое, что нанесло большой вред или повлекло другие тяжкие последствия.

Напомним, 18 марта неизвестные устроили стрельбу в спортклубе Белой Церкви. Незадолго полиция задержала шестерых нападавших.