Стрельба из авто в Киеве 19 мая — полиция задержала двух мужчин

В Киеве мужчины устроили стрельбу во время поездки на авто
В Киеве двое мужчин в понедельник, 19 мая, устроили стрельбу во время поездки на автомобиле. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.
Стрельба в Киеве 19 мая
Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором двое мужчин из авто Audi стреляют из пистолета во время поездки. В результате этого никто из людей не пострадал.
"По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа патрульные полицейские установили местонахождение водителя и пассажира — они отдыхали в местном ресторане", — говорится в сообщении.
Следователи задержали фигурантов и изъяли оружие. Ими оказались двое жителей Киева в возрасте 22 и 33 года. Мужчин доставили в Дарницкое управление полиции.
Сейчас начато уголовное производство за хулиганство, совершенное с применением оружия. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.
Напомним, 14 мая в Киеве произошла стрельба в гостинице. Правоохранители задержали 26-летнего злоумышленника.
Ранее стрелку, который убил двух человек в Софиевской Борщаговке 8 мая, избрали меру пресечения.
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