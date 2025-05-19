Стрельба из авто в Киеве 19 мая — полиция задержала двух мужчин

Правоохранители и задержанные мужчины. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве двое мужчин в понедельник, 19 мая, устроили стрельбу во время поездки на автомобиле. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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Стрельба в Киеве 19 мая

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором двое мужчин из авто Audi стреляют из пистолета во время поездки. В результате этого никто из людей не пострадал.

"По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа патрульные полицейские установили местонахождение водителя и пассажира — они отдыхали в местном ресторане", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: t.me/gunpKyiv

Задержанный мужчина. Фото: t.me/gunpKyiv

Следователи задержали фигурантов и изъяли оружие. Ими оказались двое жителей Киева в возрасте 22 и 33 года. Мужчин доставили в Дарницкое управление полиции.

Изъятое оружие. Фото: t.me/gunpKyiv

Сейчас начато уголовное производство за хулиганство, совершенное с применением оружия. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 14 мая в Киеве произошла стрельба в гостинице. Правоохранители задержали 26-летнего злоумышленника.

Ранее стрелку, который убил двух человек в Софиевской Борщаговке 8 мая, избрали меру пресечения.