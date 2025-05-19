Стрілянина з авто в Києві 19 травня — поліція затримала двох чоловіків

Правоохоронці та затримані чоловіки. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві двоє чоловіків у понеділок, 19 травня, влаштували стрілянину під час поїздки на автомобілі. Інцидент відбувся у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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Стрілянина в Києві 19 травня

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому двоє чоловіків з авто Audi стріляють з пістолета під час поїздки. Внаслідок цього ніхто з людей не постраждав.

"За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години патрульні поліцейські встановили місцезнаходження водія та пасажира — вони відпочивали у місцевому ресторані", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: t.me/gunpKyiv

Затриманий чоловік. Фото: t.me/gunpKyiv

Слідчі затримали фігурантів та вилучили зброю. Ними виявилися двоє жителів Києва, віком 22 та 33 роки. Чоловіків доставили до Дарницького управління поліції.

Вилучена зброя. Фото: t.me/gunpKyiv

Наразі розпочато кримінальне провадження за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 травня у Києві сталася стрілянина в готелі. Правоохоронці затримали 26-річного зловмисника.

Раніше стрілку, який вбив двох людей в Софіївській Борщагівці 8 травня, обрали запобіжний захід.