Стрілянина з авто в Києві 19 травня — поліція затримала двох чоловіків

У Києві чоловіки влаштували стрілянину під час поїздки на авто
У Києві двоє чоловіків у понеділок, 19 травня, влаштували стрілянину під час поїздки на автомобілі. Інцидент відбувся у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.
Стрілянина в Києві 19 травня
Правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому двоє чоловіків з авто Audi стріляють з пістолета під час поїздки. Внаслідок цього ніхто з людей не постраждав.
"За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години патрульні поліцейські встановили місцезнаходження водія та пасажира — вони відпочивали у місцевому ресторані", — йдеться у повідомленні.
Слідчі затримали фігурантів та вилучили зброю. Ними виявилися двоє жителів Києва, віком 22 та 33 роки. Чоловіків доставили до Дарницького управління поліції.
Наразі розпочато кримінальне провадження за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років.
Нагадаємо, 14 травня у Києві сталася стрілянина в готелі. Правоохоронці затримали 26-річного зловмисника.
Раніше стрілку, який вбив двох людей в Софіївській Борщагівці 8 травня, обрали запобіжний захід.
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