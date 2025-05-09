Стрілянина на Київщині 8 травня — стрілку обрали запобіжний захід

Стрілянина у Борщагівці — стрілку обрали запобіжний захід
Стрілку, який вбив двох осіб у Софіївській Борщагівці 8 травня, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без визначення розміру застави.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі 9 травня.
Запобіжний захід для стрілка на Київщині
За клопотанням прокуратури, 63-річному мешканцю Київщини повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Вже 9 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Що передувало
Нагадаємо, 8 травня у Софіївській Борщагівці сталася смертельна стрілянина. Чоловік розстріляв людей.
Незадовго поліція затримала винуватця події. Як з'ясувалося, підозрюваний розстріляв військового та його тещу.
Читайте Новини.LIVE!