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Стрілянина у Борщагівці — стрілку обрали запобіжний захід

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Дата публікації: 9 травня 2025 18:41
Стрілянина на Київщині 8 травня — стрілку обрали запобіжний захід
Затримання стрілка. Фото: Нацполіція

Стрілку, який вбив двох осіб у Софіївській Борщагівці 8 травня, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без визначення розміру застави.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі 9 травня.

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За клопотанням прокуратури, 63-річному мешканцю Київщини повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Стрілянина у Київській області 8 травня
Підозрюваний у залі суду. Фото: t.me/press_kobl

Вже 9 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня у Софіївській Борщагівці сталася смертельна стрілянина. Чоловік розстріляв людей. 

Незадовго поліція затримала винуватця події. Як з'ясувалося, підозрюваний розстріляв військового та його тещу. 

Київ суд вбивство стрілянина Україна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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