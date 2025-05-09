Стрілянина на Київщині 8 травня — стрілку обрали запобіжний захід

Затримання стрілка. Фото: Нацполіція

Стрілку, який вбив двох осіб у Софіївській Борщагівці 8 травня, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без визначення розміру застави.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі 9 травня.

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За клопотанням прокуратури, 63-річному мешканцю Київщини повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Підозрюваний у залі суду. Фото: t.me/press_kobl

Вже 9 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня у Софіївській Борщагівці сталася смертельна стрілянина. Чоловік розстріляв людей.

Незадовго поліція затримала винуватця події. Як з'ясувалося, підозрюваний розстріляв військового та його тещу.