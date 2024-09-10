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В Киеве слышны взрывы — в пригороде работает ПВО

10 сентября 2024 05:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Киеве утром 10 сентября — работает ПВО
Работа сил ПВО Украины. Фото: МВД Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Утром 10 сентября жители Киева слышали звуки взрывов. Силы ПВО Украины сбивают дроны, которые в очередной раз запустила Россия.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.

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"В пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам. Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко в 05:42.

До этого он также предупреждал об угрозе дронов и работе ПВО.

Обновлено в 06:00

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

В воздушном пространстве Украины зафиксирован БПЛА врага, поэтому в ряде регионов объявлен сигнал тревоги. По состоянию на 05:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве слышны взрывы — в пригороде работает ПВО - фото 1

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