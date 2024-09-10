Взрывы в Киеве утром 10 сентября — работает ПВО

В Киеве слышны взрывы — в пригороде работает ПВО
Утром 10 сентября жители Киева слышали звуки взрывов. Силы ПВО Украины сбивают дроны, которые в очередной раз запустила Россия.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.
Дроновая атака РФ на Киев 10 сентября
"В пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам. Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко в 05:42.
До этого он также предупреждал об угрозе дронов и работе ПВО.
Обновлено в 06:00
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Где объявлена тревога
В воздушном пространстве Украины зафиксирован БПЛА врага, поэтому в ряде регионов объявлен сигнал тревоги. По состоянию на 05:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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