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У Києві чути вибухи — у передмісті працює ППО

10 вересня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Києві зранку 10 вересня — працює ППО
Праця сил ППО України. Фото: МВС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зранку 10 вересня мешканці Києва чули звуки вибухів. Сили ППО України збивають дрони, які вкотре запустила Росія.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

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"В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко о 05:42.

До цього він також попереджав про загрозу дронів та роботу ППО.

Оновлено о 06:00

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

У повітряному просторі України зафіксовано БпЛА ворога, через це у низці регіонів оголошено сигнал тривоги. Станом на 05:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві чути вибухи — у передмісті працює ППО - фото 1

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