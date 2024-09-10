Вибухи у Києві зранку 10 вересня — працює ППО

У Києві чути вибухи — у передмісті працює ППО
Зранку 10 вересня мешканці Києва чули звуки вибухів. Сили ППО України збивають дрони, які вкотре запустила Росія.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.
Дронова атака РФ на Київ 10 вересня
"В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко о 05:42.
До цього він також попереджав про загрозу дронів та роботу ППО.
Оновлено о 06:00
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголошено тривогу
У повітряному просторі України зафіксовано БпЛА ворога, через це у низці регіонів оголошено сигнал тривоги. Станом на 05:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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