Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины 18 сентября из-за дронов

Люди в метро Киева во время тревоги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины сейчас 18 сентября. Причиной стала угроза применения ударных БПЛА, фиксирующих военные.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Воздушная тревога в Киеве в ночь на 18 сентября

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты", — говорится в сообщении КМВА в 02:54.



Между тем, Воздушные силы ВСУ в 02:55 сообщили, что зафиксирован "Шахед", который летит в направлении Киева. Военные предупредили о возможной работе ПВО.

В частности, через 7 минут Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на три часа карта воздушных тревог выглядит следующим образом.