У Києві демонтують головний хрест із Софійського собору — яка причина

Софійський собор. Фото: facebook.com/SophiaKyiv

У Києві на Софійському соборі почали монтаж п'яти хрестів, які зняли для реставрації через їхній аварійний стан. Встановити хрести хочуть до кінця тижня. Після цього з головного собору демонтують його центральний хрест.

Про це розповіли в Національному заповіднику "Софія Київська" для ТСН.

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Хрести на Софійському соборі

У Національному заповіднику "Софія Київська" повідомили, що на соборі загалом є сім хрестів — один центральний та шість навколо нього. Така кількість відповідає біблійним традиціям, адже Бог створював світі за сім днів.

Монтаж хрестів на куполах Софійського собору. Фото: Вадима Кириленка

Падіння хреста перед війною

За 40 днів до початку повномасштабного вторгнення один із хрестів Софійського собору впав з купола від пориву сильного вітру. Тоді багато людей говорили, що це передвісник поганих подій.

"Першим ми відновили саме цей хрест, який впав від сильного вітру за 40 днів по початку війни, яку проти нас розпочала Росія. Його ми повністю відновили за кошти меценатів. Після цього падіння з’ясувалося, що п’ять інших хрестів на соборі теж не в кращому стані. В місцях, де вони були встановлені до куполів, була страшна корозія. Вони просто дивом не попадали", — розповів головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

Допомога меценатів

В Україні добре пам'ятають скандальну історію про тендер на 80 мільйонів, який оголосив заповідник на роботи по куполах та позолоті хрестів Софійського собору. Їх не ремонтували вже понад 50 років, тому це потрібно було зробити, щоб позолота на них не почорніла. Наразі від цієї ідеї відмовилися до закінчення війни, а відновити п'ять хрестів погодилися меценати.

"Усі п’ять хрестів виготовлені за кошти меценатів. На минулому тижні вони були освячені Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. За три дні ми маємо їх змонтувати та повернути на куполи собору. Почали сьогодні, до речі, за неймовірно сонячної погоди — що теж добрий знак. Таким чином, на соборі у нас буде шість хрестів з семи. Вони вже відреставровані, ліквідований їх аварійний стан, встановлені кріплення. А щодо коштів на позолоту, то вони є лише на папері. Реально, держава виділила на ліквідацію аварійного стану хрестів Софійського собору лише два мільйона гривень. Тому питання з позолотою буде підійматися вже після закінчення війни, а відновлення хрестів відбулося повністю за рахунок меценатів", — каже Кириленко.

Демонтаж головного хреста

Наразі у заповіднику готуються до демонтажу головного хреста Софійського собору. Його хочуть зняти з купола перед Новим роком.

Центральний хрест Софійського собору. Фото: Вадима Кириленка

"27 грудня ми плануємо зняти для ремонту та реставрації центральний хрест Софійського собору. Це вже погоджено з усіма відповідними установами, отримані всі можливі і неможливі дозволи та благословення від церкви. Це буде дуже цікава робота, бо в архівних документах зазначалося, що під час реставрації у 1970 роках, головний хрест Софії було замінено на новий, але ця інформація не відповідає дійсності. Коли ми оглядали хрест, виявилося, що його каркас 70-х років, але довкола нього є старовина чеканочна поверхня. Тобто реставратори не змінювали кардинально головний хрест Софійського собору. Чому вони так зробили, поки залишається загадкою. Хрест ми демонтуємо, проведемо реставраційну раду та розробимо програму його реставрації. Всі роботи по центральному хресту будуть фінансуватися виключно коштом меценатів", — додав Кириленко.

Нагадаємо, згідно з бюджетом Києва на наступний рік, Подільсько-Воскресенський міст не добудують до кінця 2024. Столична влада виділила недостатньо фінансування на завершення проєкту.