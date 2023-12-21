У Київміськбуді призначено нового керівника — який план роботи

Київміськбуд. Фото: Facebook/Київміськбуд

Наглядова рада призначила нового голову правління Київміськбуду. Ним став Едуард Шевченко, який раніше обіймав посаду віцепрезидента і члена правління компанії.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За словами Поворозника, рішенням ради було звільнено колишнього керівника Ігоря Кушніра. Він обіймав цю посаду протягом 12 років. Шевченка призначили виконуючим обов’язки голови правління.

Новому керівникові доручено розробити план для виходу підприємства на стабільні показники діяльності.

"Для цього виконуючий обов’язки голови правління спільно із Правлінням мають розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та надати його для затвердження наглядовій раді до 1 лютого 2024 року, а також налагодити роботу з інвесторами", — зазначив Паровозник.

Нагадаємо, керівник ПрАТ "Київміськбуд" Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років управління компанією. Серед основних причин Кушнір назвав відсутність підтримки з боку урядовців та непорозуміння зі столичною владою.

Ми також повідомляли, що під Київську міську державну адміністрацію неодноразово виходили інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштовували мітинги та вимагали відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.