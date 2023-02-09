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В Киеве демонтируют памятник Ватутину: детали

9 февраля 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве сносят памятник генералу Ватутину
Памятник Ватутину в Киеве
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Мариинском парке начали демонтаж советскому военачальнику и генералу армии Николаю Ватутину. Он известен тем, что воевал против Украины.

Об этом сообщает Игорь Захаренко.

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Снос памятника

В сообщении указывается, что возле памятника работают коммунальные службы и готовятся к демонтажу. Накануне также демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Стоит отметить, что 8 февраля в КГГА заявили, что демонтаж этих памятников состоится в течение недели, но получилось гораздо быстрее, чем было анонсировано.

"Памятникам этим советским фигурам не место на улицах украинской столицы. У руководства города давно была политическая воля на эти решения, но из-за многих юридических коллизий мы не могли их принять. В частности, мы ждали решения Минкульта по снятию с этих объектов памятникоохранного статуса. Это фактически развязало нам руки. Поскольку теперь мы законным способом можем перенести эти памятники без разработки научно-проектной документации по перемещению и установке объектов", — сказал заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

Напомним, что в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Чкалову. Кроме того, планируют "снести" памятник Ватутину. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

При этом 29 декабря в Одессе все же снесли памятник Екатерине II. Вокруг российской императрицы долго шли скандалы относительно ее демонтажа. На сайте Президента появлялось немало петиций, где одесситы просили демонтировать памятник или обменять памятник российской императрице на украинских пленных. Также был вариант, где предлагали обменять монумент на енота, украденного оккупантами в Херсоне.

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