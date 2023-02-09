У Києві зносять пам'ятник генералу Ватутіну

Пам'ятник Ватутіну в Києві

У Маріїнському парку розпочали демонтаж радянському воєначальнику та генералу армії Миколі Ватутіну. Він відомий тим, що воював проти України.

Про це повідомляє Ігор Захаренко.

Знесення пам'ятника

У повідомленні зазначається, що біля пам'ятника працюють комунальні служби та готуються до демонтажу. Напередодні також демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Варто зазначити, що 8 лютого у КМДА заявили, що демонтаж цих пам'яток відбудеться протягом тижня, але вийшло набагато швидше, ніж було анонсовано.

"Пам'ятникам цим радянським постатям не місце на вулицях української столиці. У керівництва міста давно була політична воля на ці рішення, але через багато юридичних колізій ми не могли їх ухвалити. Зокрема, чекали на рішення Мінкульту щодо зняття з цих об'єктів пам'яткоохоронного статусу. Це фактично розв'язало нам руки. Оскільки тепер ми законним способом можемо перенести ці пам'ятники без розробки науково-проєктної документації щодо переміщення та встановлення об'єктів", — сказав заступник голови КМДА Володимир Прокопов.

Нагадаємо, що в Києві було демонтовано пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Крім того, планують "знести" пам'ятник Ватутіну. Відповідно до рішення Київської міської ради після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

При цьому 29 грудня в Одесі все ж таки знесли пам'ятник Катерині II. Навколо російської імператриці довго точилися скандали щодо її демонтажу. На сайті Президента з'являлося чимало петицій, де одесити просили демонтувати пам'ятник чи обміняти пам'ятник російській імператриці на українських полонених. Також був варіант, де пропонували обміняти монумент на єнота, якого вкрали окупанти у Херсоні.