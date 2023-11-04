В Киеве демонтировали советскую звезду с монумента на Галицкой площади

Монумент на Галицкой площади без советской звезды. Фото: Лачен пишет

В столице демонтировали советскую золотую звезду с обелиска в честь города-героя Киева, который находится на Галицкой площади. Звезда была размещена вверху на монументе.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Лачен пишет".

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Такое событие произошло сегодня, 4 ноября.

"Звезды на Галицкой площади в Киеве больше нет", — подписал сообщение автор информационного ресурса Игорь Лаченков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Лачен пишет"

Демонтаж всего советского с обелиска

По информации "Суспільне", в сентябре специалисты Департамента территориального контроля КГГА забрали из боковых панелей монумента советские звезды и доску с информацией, на которой был написан текст на русском языке.

Кроме того, там была изменена надпись "1941" на "1939" год (начало Второй мировой войны).

Что еще сменили местные власти

Известно, что 9 февраля 2023 Киевский городской совет переименовал площадь Победы на площадь Галицкую.

Наши журналисты также зафиксировали проведение работ по демонтажу советской звезды еще с самого утра.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе планируют провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. На исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.