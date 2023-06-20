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В Киеве дерусифицировали еще две улицы

20 июня 2023 13:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве дерусифицировали еще две улицы
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве продолжается дерусификация столичных улиц. Сегодня, 20 июня, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование еще две улицы.

Об этом сообщает Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Отныне улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхосмотра - подполковника 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, погибшего год назад, защищая наше государство", — отметил Виталий Кличко на своей официальной Telegram-странице.

В общем в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.

 

Сегодня, 21 июня, в Киеве дерусифицировано еще две улицы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что депутат Киевсовета Ярина Арьева написала заявление о сложении своих полномочий. Она подчеркнула, что причиной такого шага является невозможность выполнения своих депутатских обязанностей из-за решения суда по делу о ДТП, участником которого была депутат.

Добавим, что ряд пляжей в Киеве не соответствует санитарным нормам. На двух из них была даже обнаружена лактозопозитивная кишечная палочка. Центр контроля и профилактики болезней с 12 по 18 июня провел детальный мониторинг водоемов в пределах Киева и выявил ряд проблем. На пляжах "Золотой" и "Тельбин" диагностировали превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки.

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