Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: КМДА

У Києві триває дерусифікація столичних вулиць. Відтак сьогодні, 20 червня, депутати Київради проголосувала за перейменування ще дві вулиці.

Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко.

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"Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда - підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу", —зазначив Віталій Кличко на своїй офіційній Telegram-сторінці.

Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

Сьогодні, 21 червня, у Києві дерусифікували ще дві вулиці. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що депутатка Київради Ярина Ар’єва написала заяву про складання своїх повноважень. Вона наголосила, що причиною такого кроку є неможливість виконання своїх депутатських обов’язків через рішення суду у справі про ДТП, учасницею якого була депутатка.

Додамо, низка пляжів у Києві не відповідає санітарним нормам. На двох із них було навіть виявлено лактозопозитивну кишкову паличку. Центр контролю та профілактики хвороб з 12 по 18 червня провів детальний моніторинг водойм у межах Києва — і виявив низку проблем. Так, на пляжах "Золотий" та "Тельбин" діагностували перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.