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В Киеве дерусифицировали три станции метро: как звучат новые названия

18 мая 2023 22:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве дерусифицировали три станции метро: как звучат новые названия
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 18 мая, по решению Киевского городского совета прошла дерусификация 26 городских объектов. В частности, были переименованы некоторые станции метро.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Во время заседания Киевского городского совета переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев", проектную станцию метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская".

Также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах столицы.

Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем!" — заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мы писали, что Киев стал владельцем нового современного пожарного автомобиля благодаря поставкам партнеров из Германии и Польши. Это пятый подобный автомобиль, доставленный в украинскую столицу за последний месяц.

Также киевский городской голова Виталий Кличко проверил, как завершают ремонт дороги по улице Шумского в Днепровском районе. Ее не обновляли более 40 лет.

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