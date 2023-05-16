Кличко розповів, як просувається ремонт доріг в Дніпровському районі Києва

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як завершують ремонт дороги на вулиці Шумського в Дніпровському районі. Її не оновлювали понад 40 років.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Ремонт доріг у Дніпровському районі

"Нині на проїжджій частині влаштовують верхній шар нового асфальтового покриття. Також ремонтують тротуари — їх викладають із ФЕМ (тротуарної бруківки). Асфальтують велосипедну доріжку. На вулиці вже облаштували нову систему освітлення з енергоощадними LED-ліхтарями. А також відремонтували систему дощової каналізації", — розповів Кличко.

Протяжність вулиці Шумського — 622 м. За словами Кличка, капітальний ремонт планують завершити наприкінці травня.

Міський голова столиці зазначив, що в сьогоднішніх умовах влада Києва продовжує ремонт доріг. Кличко розповів, що в березні вдалося відновити оновлення доріг на шести вулицях.

"Роботи на майже всіх об’єктах мають завершити вже цього року. Загалом сьогодні капітальні ремонти та реконструкції тривають на восьми вулицях", — додав Кличко.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, Київ став власником нового сучасного пожежного автомобіля завдяки постачанням партнерів з Німеччини та Польщі. Це п'ятий подібний автомобіль, який був доставлений в українську столицю за останній місяць.

Також ми писали, що міський голова Києва Віталій Кличко перевірив відремонтовані будинки, які були найбільш пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Вони розташовані на проспекті Свободи та на вулиці Межовій у Подільському районі.

Додамо, Київ отримав повідомлення від мерії Лондона про підтримку України. Це відбулося перед фіналом "Євробачення".