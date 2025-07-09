В Киеве госпредприятие переплатило 5 млн за ноутбуки

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве начальнику одного из отделов департамента управления делами государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (ГП "УГЦР") объявлено о подозрении в служебной халатности. Он закупил ноутбуки с наценкой вдвое выше предложения на рынке.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По версии следствия, служащий, который отвечал за проведение закупок, в период с сентября по декабрь 2023 года неподобающе проверил рыночную стоимость техники, которую планировалось приобрести.

В результате госпредприятие закупило 360 ноутбуков по значительно завышенной цене — по 40 тысяч гривен за единицу. Зато экспертиза установила, что рыночная цена таких устройств в то время составляла примерно 23 тысячи гривен.

Таким образом, общая сумма закупки достигла 14,2 миллиона гривен, а переплата — почти 5 миллионов.

"Должностному лицу, ответственному за проведение закупки, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в июне в Украинском государственном центре радиочастот обнаружили закупку принтеров по завышенным ценам. Тогда бюджет потерял из-за этого 1,4 млн гривен.

Также сегодня, 9 июля, в КГГА разоблачили чиновника, который закупил генераторы и переплатил за них более 4 млн гривен.