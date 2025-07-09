Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве государственное предприятие снова переплатило за технику

В Киеве государственное предприятие снова переплатило за технику

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:54
В Киеве госпредприятие переплатило 5 млн за ноутбуки
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве начальнику одного из отделов департамента управления делами государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (ГП "УГЦР") объявлено о подозрении в служебной халатности. Он закупил ноутбуки с наценкой вдвое выше предложения на рынке.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Украинский государственный центр радиочастот снова закупил технику с наценкой

По версии следствия, служащий, который отвечал за проведение закупок, в период с сентября по декабрь 2023 года неподобающе проверил рыночную стоимость техники, которую планировалось приобрести.

В результате госпредприятие закупило 360 ноутбуков по значительно завышенной цене — по 40 тысяч гривен за единицу. Зато экспертиза установила, что рыночная цена таких устройств в то время составляла примерно 23 тысячи гривен.

Таким образом, общая сумма закупки достигла 14,2 миллиона гривен, а переплата — почти 5 миллионов.

"Должностному лицу, ответственному за проведение закупки, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в июне в Украинском государственном центре радиочастот обнаружили закупку принтеров по завышенным ценам. Тогда бюджет потерял из-за этого 1,4 млн гривен.

Также сегодня, 9 июля, в КГГА разоблачили чиновника, который закупил генераторы и переплатил за них более 4 млн гривен.

Киев коррупция деньги прокуратура предприятия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации